Iedereen is fit bij Oranje: 'Maar de spelers ogen wel beetje krakkemikkig'

Het Nederlands elftal vertrekt morgen aan het eind van de dag naar Gibraltar voor de derde WK-kwalificatiewedstrijd in een week. Vandaag werkte Oranje in Zeist een besloten training af.

De Oranje-volger van de NOS is al op het Iberisch Schiereiland. "Dit is wel een plek om veel doelpunten te maken." Gibraltar staat 195ste op de FIFA-wereldranglijst.

De basisspelers van Oranje waren vandaag - zoals altijd een dag na een wedstrijd - niet te zien op het trainingsveld. "Iedereen is uitgeput. Je zag het gisteren aan de wissels. Wijnaldum er eerder uit, Memhpis er eerder uit. Dus een beetje krakkemikkig, maar wel fit allemaal", laat Jeroen Stekelenburg weten.

De ploeg van bondscoach Frank de Boer kan na de 2-4 nederlaag in Turkije en de 2-0 thuiszege op Letland een ruime overwinning op Gibraltar wel gebruiken om het doelsaldo - dat mogelijk bepalend gaat zijn in de eindstand - op te krikken.

Stekelenburg verwacht niet dat De Boer op Gibraltar iets gaat veranderen aan de basisopstelling zoals hij die tegen Letland hanteerde. Dat zou betekenen dat Luuk de Jong weer in de spits start.

Vermoedelijke opstelling: Tim Krul; Denzel Dumfries, Matthijs de Ligt, Daley Blind, Owen Wijndal; Georginio Wijnaldum, Davy Klaassen, Frenkie de Jong; Steven Berghuis, Luuk de Jong en Memphis Depay.

Persconferentie De Boer en Gibraltar-Nederland live bij de NOS

Het Nederlands elftal traint morgenochtend ook nog in Zeist, waarna De Boer omstreeks 12.30 uur een persconferentie geeft (die is live te zien op NOS.nl en in de NOS-app). Aan het eind van de middag vliegt de selectie naar Gibraltar.

Dinsdag om 21.00 uur is de wedstrijd tegen Gibraltar. De voorbeschouwing, met analisten Pierre van Hooijdonk en Rafael van der Vaart, en aansluitend de aftrap van dit duel is vanaf 19.54 uur live te volgen op NPO 3, NOS.nl en in de NOS-app.