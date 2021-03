'50 procent kans dat containerschip komende week loskomt'

"Vanavond rond negen uur komt de eerste grote zeesleper aan", vertelt Berdowski. "Daarmee kunnen we rond 4 uur 's morgens een eerste poging gaan doen. Dan is er ook hoog water." Op dit moment worden voorbereidingen getroffen voor de sleepoperatie. "Er worden speciale ringen en haken op het dek gelast, waar de sleepboot aan kan worden vastgemaakt."

De komende 24 uur worden cruciaal om het gestrande containerschip Ever Given los te krijgen in het Suezkanaal. Dat zegt Boskalis-topman Peter Berdowski in Nieuwsuur. Hij denkt dat er een kans is van 50 procent dat het de komende week gaat lukken. Boskalis is via dochter Smit Salvage betrokken bij de operatie om de 400 meter lange Ever Given weer los te krijgen. Het schip blokkeert sinds dinsdagmorgen de belangrijke zeeroute.

Mocht de operatie met de eerste zeesleper in de vroege ochtend niet succesvol zijn, dan staat in de middag de tweede poging al op de planning. "We verwachten dat de tweede zeesleper morgen rond 9 uur 's morgens aankomt. Er is zwaar weer op de Rode Zee, dus dan kan helaas niet sneller", aldus Bedowski. Zodra de tweede boot er is, kan nog een poging worden gedaan met twee sleepboten tegelijk.

"Dan heb je het over ongeveer 400 ton trekkracht", legt Bedowski uit. "De havenslepers waarmee het tot nu toe is geprobeerd hebben ongeveer 65 tot 80 ton trekkracht, dus dat is wel echt een groot verschil. Maar met die 400 zitten we ook wel redelijk dicht bij het maximum, want je moet ook oppassen dat je het schip niet 'kapot' trekt."

Grote tijdsdruk

Het Suezkanaal is van enorm belang voor de wereldhandel. 30 procent van al het containervervoer gaat erdoor. Dagelijks wordt via het kanaal zo'n 9 miljard dollar aan goederen vervoerd, dus een groot deel van het bedrijfsleven en de industrie kijkt gespannen toe. Dat voelt ook Bedowski: "We voelen de tijdsdruk, maar we houden het hoofd koel."

Eerder vandaag werd bekend dat op bevel van de Egyptische president Sisi voorbereidingen worden getroffen om een deel van de containers van het schip te halen. "Er wordt inderdaad gekeken naar een hijskraan en een schip om dat te doen, maar we proberen het echt te vermijden", zegt Berdowski. "Dat zou enorm tijdrovend zijn."

Als het morgen met de twee sleepboten niet lukt om de Ever Given los te krijgen, ligt er eerst nog een plan B. "We hebben ook nog leidingen in Alexandrië liggen voor een baggerproject, die proberen we naar de Ever Given te brengen. Door die leidingen achter het schip te leggen kunnen we onder het schip 'spoelen' en de grond wegspuiten", vertelt Berdowski.