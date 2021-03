NAC klopt De Graafschap en meldt zich in promotiestrijd, zeldzame zeperd Cambuur

Robin Schouten (2) wordt bejubeld na zijn openingstreffer namens NAC Breda tegen De Graafschap. - Pro Shots

NAC Breda heeft uitstekende zaken gedaan in de strijd om directe promotie naar de eredivisie. In de topper tegen nummer twee De Graafschap won de ploeg uit Breda met 3-1. Dankzij de overwinning stijgt NAC naar de derde plaats, slechts twee punten achter nummer twee De Graafschap. De eerste twee ploegen in de eindstand promoveren rechtstreeks.

Seuntjens scoort, maar druipt toch af Vooraf was dit de wedstrijd van Ralf Seuntjens. De charismatische spits van De Graafschap, geboren in Breda, tekende onlangs een contract voor de komende twee seizoenen bij NAC. Dat die ploeg uitgerekend een van de grootste concurrenten is voor een plek in de eredivisie, maakte zijn rol in de topper niet eenvoudig. Toch had Seuntjens slechts 11 minuten nodig om zijn naam op het scorebord te zetten. Op aangeven van Danny Verbeek (oud-NAC) bracht hij de ploeg uit Doetinchem zo weer naast de thuisclub. Verdediger Robin Schouten had namelijk na twee minuten al de 1-0 gemaakt voor NAC, na een zeldzame blunder van De Graafschap-goalie Rody de Boer die het schot van Schouten in het eigen doel sloeg.

Bij NAC ontbrak trainer Maurice Steijn trouwens langs de lijn vanwege een schorsing. Omdat eerste assistent Hans Visser thuis zit na een positieve coronatest, was oud-speler Edwin de Graaff verantwoordelijk voor de peptalks bij NAC. Dat lukte hem aardig, want ook in de tweede helft had NAC slechts een paar minuten nodig om een treffer te maken. Colin Rösler - zoon van Uwe Rösler, oud-spits van onder meer Manchester City - maakte de 2-1. In de tweede helft had NAC de wedstrijd aardig onder controle en toen Mounir El Allouchi een kwartier voor tijd met een wonderschoon schot voor 3-1 zorgde was het duel gespeeld. De Graafschap kwam niet meer tot een slotoffensief, al raakte Melvin Platje met een kenmerkend lobje nog wel de bovenkant van de lat.

Cambuur lijdt vierde nederlaag Niet alleen de nummer twee, maar ook de koploper van de eerste divisie ging vandaag onderuit. Nummer acht Roda JC was in Kerkrade met 3-1 te sterk voor SC Cambuur, dat pas zijn vierde nederlaag leed.

Kees Luijckx (midden) frommelt in de slotfase de 3-1 voor Roda JC in het doel van Cambuur. - Pro Shots

Roda had maar één van zijn laatste vier duels gewonnen, maar gaf Cambuur prima partij. Beide ploegen kregen voor rust enkele goede mogelijkheden, maar alleen Roda scoorde: Dylan Vente stuitte nog op doelman Sonny Stevens, maar Erik Falkenburg hield het hoofd koel bij de rebound. Na rust heerste Cambuur, maar de ploeg uit Leeuwarden had geen geluk. Roda-keeper Jan Hoekstra hield invaller Michael Breij en topscorer Robert Mühren van de 1-1 en even later stuitte Mühren ook nog op de paal. Uit het niets maakte Patrick Pflücke tien minuten voor tijd van dichtbij de 2-0. Vijf minuten later maakte Mühren het, na een fraaie actie van David Sambissa, nog spannend. Kees Luijckx besliste het duel vlak voor tijd met een frommelgoal.

Echte zorgen over de nederlaag hoeft Cambuur-coach Henk de Jong zich nog niet te maken. De voorsprong op nummer drie Almere City (de eerste twee ploegen promoveren direct naar de eredivisie) is met acht punten nog altijd riant.