NAC en De Graafschap putten hoop uit zeldzame nederlaag Cambuur in Kerkrade

In de eerste divisie heeft SC Cambuur zijn vierde nederlaag geleden. Nummer acht Roda JC was in Kerkrade met 3-1 te sterk voor de koploper.

Roda had maar één van zijn laatste vier duels gewonnen, maar gaf Cambuur prima partij. Beide ploegen kregen voor rust enkele goede mogelijkheden, maar alleen Roda scoorde: Dylan Vente stuitte nog op doelman Sonny Stevens, maar Erik Falkenburg hield het hoofd koel bij de rebound.

Na rust heerste Cambuur, maar de ploeg uit Leeuwarden had geen geluk. Roda-keeper Jan Hoekstra hield invaller Michael Breij en topscorer Robert Mühren van de 1-1 en even later stuitte Mühren ook nog op de paal.

Uit het niets maakte Patrick Pflücke tien minuten voor tijd van dichtbij de 2-0. Vijf minuten later maakte Mühren het, na een fraaie actie van David Sambissa, nog spannend.

Kees Luijckx besliste het duel vlak voor tijd met een frommelgoal.