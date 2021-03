Politie greep bewust niet in bij incidenten Urk om 'escalatie te voorkomen'

"Politie staat erbij en kijkt ernaar. Bespottelijk", had omroepbaas Dominique Weesie eerder vandaag getweet . Op de verklaring van de driehoek reageerde hij met "Wat een totale nonsens". Ook anderen uitten hun verontwaardiging over het niet ingrijpen.

"Om escalatie te voorkomen is in deze specifieke situaties niet direct ingegrepen, maar ervoor gekozen om de rust ter plaatse zo snel mogelijk te herstellen", laten de gemeente Urk, de politie en het OM in een gezamenlijke verklaring weten.

De politie heeft vanochtend in Urk bewust niet ingegrepen toen een journalist van Omroep PowNed werd getrapt door een kerkganger en er op hem werd ingereden. De journalist gaat aangifte doen.

Op deze beelden is het incident te zien:

Naar aanleiding van de incidenten, die gefilmd zijn, worden gemeente en politie veel gebeld. "De driehoek keurt de incidenten die vanochtend hebben plaatsgevonden ten zeerste af. Wij staan voor zowel persvrijheid als vrijheid van godsdienst. En iedereen heeft het recht om wel of niet in gesprek te gaan met journalisten."

Onrustig bij kerk Urk: auto rijdt in op verslaggever - NOS

De Urker Sionkerk heeft haar deuren vorige week weer geopend voor iedereen zonder gezondheidsklachten. Er is in de kerk plek voor 500 man. Mondkapjes hoeven niet te worden gedragen en ook de anderhalve meter afstand wordt niet gehandhaafd. In plaats daarvan zitten er kinderen tussen de volwassen kerkgangers.

Ook incident Krimpen aan den IJssel

Bij de Mieraskerk in Krimpen aan den IJssel werd een kerkganger aangehouden, nadat hij een journalist van RTV Rijnmond had aangevallen. De journalist werd geduwd en getrapt en is naar eigen zeggen "geschokt" door "deze laffe daad van geweld".

Ondanks de dringende oproep van de gemeente Krimpen aan den IJssel om kerkdiensten vanwege corona digitaal te houden, kwamen er toch zo'n 600 tot 700 naar de Mieraskerk. Mensen droegen geen mondkapjes, maar hielden naar eigen zeggen anderhalve meter afstand tijdens de dienst.