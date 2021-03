Verstappen weet Hamilton net niet te verslaan in spannende openingsrace

Max Verstappen is er net niet in geslaagd de eerste grand prix van het Formule 1-seizoen te winnen. Verstappen moest in Bahrein na een fraaie strijd de zege aan regerend wereldkampioen Lewis Hamilton laten.

De keuze voor de banden en de bijbehorende strategie bij de twee pitstops maakte het verschil en zorgde voor een spannende finale. Red Bull Racing liet Verstappen tot twee keer toe na Hamilton naar binnen komen.

Daardoor moest Verstappen in de slotfase van de race op nieuwere, en dus snellere, banden, op jacht naar Hamilton. Rap kwam hij dichterbij en in een zeer boeiende slotfase slaagde Verstappen er drie ronden voor het einde in om de Brit voorbij te gaan. Omdat hij daarbij echter buiten de baan terechtkwam, gaf hij de eerste positie terug.

In de laatste ronden bleef Verstappen kort achter Hamilton, maar hij was niet meer in staat een nieuwe aanval te plaatsen en de Brit te verslaan.

Dubbel gevoel bij Verstappen

"Dat is jammer, maar we moeten het positief bekijken", reageerde Verstappen. "We leggen ze (Mercedes, red.) het vuur aan de schenen, het is geweldig om het jaar zo te beginnen."

Hamilton was opgelucht hij Verstappen achter zich had weten te houden. "Dit was een van de zwaarste races die ik in tijden heb gereden."