Honderden demonstranten eisen ontslag agenten die racistische appjes stuurden

In Rotterdam hebben honderden demonstranten geprotesteerd bij een politiebureau aan het Marconiplein. Ze eisten het ontslag van de agenten die elkaar in een WhatsApp-groep racistische appjes stuurden.

Eerder deze week kwam naar buiten dat de agenten van de Rotterdamse politie die berispt zijn voor het versturen van de appjes, zich ook kwetsend hebben uitgelaten naar aanleiding van de moord op de 16-jarige scholiere Hümeyra in 2018.

De Rotterdamse politiechef Fred Westerbeke gaf de agenten uit die appgroep een schriftelijke berisping, waarover zowel binnen als buiten het korps verontwaardiging ontstond.

Opstappen

Op protestborden stond de hashtag #geenfoeimaardoei, doelend op ontslag in plaats van een berisping. Volgens de demonstranten zijn deze agenten "niet in staat om zwarte mensen en mensen van kleur veilig te houden".

"We hebben gezien dat er nog heel veel racisme is bij de politie. Het wordt niet aangepakt", zei Bas van Noppen, fractievoorzitter van Nida Rotterdam, tegen Rijnmond. "Er wordt een standje gegeven terwijl we vinden dat die agenten ontslagen moeten worden." Ook Sandra Salome, de voorzitter van BIJ1 Rotterdam, noemt de berisping een schande. "Het is tijd voor leiderschap om de politie schoon te vegen."

Bij de demonstratie werd niet alleen geroepen om het ontslag van de agenten maar ook om het opstappen van politiechef Westerbeke en burgemeester Aboutaleb van Rotterdam. De politiechef en de burgemeester blijven bij hun standpunt dat de agenten een tweede kans verdienen.

Het protest is georganiseerd door de Rotterdamse afdeling van de partij BIJ1. De familie van Hümeyra was ook bij de demonstratie. Er werd een minuut stilte gehouden. Een petitie voor het ontslag van de agenten is inmiddels ruim 6700 keer ondertekend.