Honderden wandelaars lopen steunmars voor Pieter Omtzigt in Enschede

In het centrum van Enschede hebben mensen een mars gelopen voor Pieter Omtzigt. Om hun steun te betuigen aan het CDA-Kamerlid liepen de deelnemers vanmiddag rondjes om het gemeentehuis in de stad waar Omtzigt woont. Volgens RTV Oost liepen zo'n 300 mensen mee.

Volgens Harold van Garderen, de organisator van de wandeling, was het geen demonstratie of manifestatie. "En ook geen stille tocht, zoals het vooraf is genoemd", vertelt hij aan RTV Oost. Wij willen wel laten zien dat er veel steun voor hem is. En ik vraag aan iedereen 'waarom loop jij hier'?"

Over Omtzigt was de afgelopen dagen veel te doen in de formatie. Het Kamerlid speelde een prominente rol bij het ontrafelen van de kinderopvangtoeslagenaffaire. Uit een foto bleek dat verkenner Ollongren een notitie bij zich had waarop te zien was dat bij de kabinetsformatie wordt gesproken over een "functie elders" voor Omtzigt.

Deelnemers aan de wandeling wilden niet alleen hun steun betuigen aan Omtzigt, maar maken zich ook zorgen over het functioneren van de politiek in het algemeen: