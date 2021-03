Duizenden Myanmarezen vluchten naar Thailand

Vanuit Myanmar zijn na luchtaanvallen door het leger duizenden burgers gevlucht naar buurland Thailand. Veel mensen houden zich schuil in de jungle in het grensgebied en zo'n 3000 mensen hebben volgens een vrouwenrechtenorganisatie Thailand inmiddels bereikt.

Het leger van Myanmar voerde vijf luchtaanvallen uit in een gebied dat aan Thailand grenst en dat wordt gecontroleerd door de Karen National Union (KNU). De KNU strijdt er al decennia voor onafhankelijkheid. In 2015 werd een staakt-het-vuren overeengekomen, maar na de staatsgreep van vorige maand liepen de spanningen weer op.

Vluchtelingenkamp

Onder meer een vluchtelingenkamp zou doelwit zijn geweest van de luchtaanvallen. Zeker twee strijders van de KNU zijn daarbij omgekomen, zegt David Eubank de oprichter van hulporganisatie Free Burma Rangers.

Volgens Eubank waren dit de eerste luchtaanvallen in het gebied in twintig jaar. Omdat ze 's nachts plaatsvonden staat het voor hem vast dat het leger van Myanmar hulp krijgt van Rusland, China en andere landen.

Buurland Thailand liet eerder deze maand al weten zich voor te bereiden op de komst van vluchtelingen, nadat steeds meer inwoners van Myanmar vanuit de grote steden naar het platteland waren getrokken.

Bloedigste dag

Gisteren was de bloedigste dag in Myanmar sinds de staatsgreep op 1 februari. Ordetroepen zouden zeker 114 demonstranten hebben gedood. In een gezamenlijke verklaring hebben twaalf landen, waaronder Nederland, het leger opgeroepen te stoppen met het geweld tegen ongewapende burgers.