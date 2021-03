Lale Gül stopt met schrijven over islam na bedreigingen

De bedreigde schrijfster Lale Gül gaat niet meer over de islam schrijven. "Je staat er toch echt alleen voor als je dat wel doet", zegt ze in Buitenhof. "Ik wil niet het lot tarten en de goden verzoeken."

Sinds het verschijnen van haar boek Ik ga leven, over het streng-islamitische milieu waarin ze is opgegroeid, wordt Gül bedreigd door moslims. "Het is natuurlijk supereng als je van verschillende accounts foto's van vuurwapens hebt ontvangen", zegt de 23-jarige student Nederlands, die van Turkse afkomst is.

Vanaf tientallen andere socialemedia-accounts zegt Gül teksten te hebben ontvangen als "ik zal je persoonlijk naar de hel sturen", "geniet maar nu het nog kan" en "ik kan niet wachten je tegen te komen".

Bekijk hier een deel van het interview met Gül: