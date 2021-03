Spanje op valreep langs Georgië, Denen maken statement én acht goals

Spanje is er in de WK-kwalificatie op de valreep in geslaagd het uitduel met Georgië te winnen. Dani Olmo bezorgde Spanje in blessuretijd de 2-1 overwinning.

Georgië, 89ste op de wereldranglijst van de FIFA, kwam tegen de wereldkampioen van 2010 kort voor rust op 1-0 via Khvicha Kvaratskhelia (met links in de verre hoek).

Na rust drong het flets spelende Spanje flink aan. De 1-1 was een intikker van Ferran Torres, waarna Olmo in de 92ste minuut Spanje alsnog liet juichen. Zijn schot van afstand werd door keeper Giorgi Loria nog aangeraakt, maar de bal ging er via de paal alsnog in.

Na de 2-1 sloegen bij Levan Shengelia de stoppen door en torpedeerde hij Pedri met een zware tackle. De speler van Konyaspor mocht meteen gaan douchen.