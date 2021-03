Van Aert maakt favorietenrol waar en wint Gent-Wevelgem voor het eerst

Van Aert sprint na aanval van 180 kilometer naar winst in Gent-Wevelgem - NOS

Wout van Aert heeft voor het eerst de Vlaamse voorjaarsklassieker Gent-Wevelgem gewonnen. De Belgische alleskunner van de Nederlandse ploeg Jumbo-Visma was na een vlucht van 180 kilometer de beste in een sprint met zes medevluchters. "Deze winst betekent heel veel voor me", zei Van Aert direct na afloop. "In Vlaamse koersen zat ik er vaak naast, hier zat ik echt op te wachten." Vorig jaar werd hij tweede in de Ronde van Vlaanderen en achtste in Gent-Wevelgem. Geen Van der Poel en Alaphilippe De twee andere leden van de 'Grote Drie' - Mathieu van der Poel en wereldkampioen Julian Alaphilippe - deden niet mee aan Gent-Wevelgem en daarom was Van Aert op voorhand de favoriet voor de winst. Hij bleef in de sprint de Italianen Giacomo Nizzolo (Qhubeka) en Matteo Trentin (Emirates) ruim voor.

De kopgroep telde niet ver van de meet nog negen man, maar Danny van Poppel en Sam Bennett haakten af toen Van Aerts ploegmaat in de kopgroep, Nathan van Hooydonck, even flink gas gaf. Drie keer de Kemmelberg over De meute moest op de 254 kilometer lange weg naar Wevelgem elf hellingen over en drie zogeheten Plugstreets (onverharde stroken in Ploegsteert). Op die paadjes reden nogal wat renners lek, onder wie Alexander Kristoff, in 2019 winnaar in Wevelgem. De Kemmelberg stond drie keer op het menu. Na de tweede beklimming (na 200 kilometer) bleven Van Aert, Stefan Küng, Michael Matthews, Van Hooydonck, Nizzolo, Trentin, Bennett, Van Poppel en Sonny Colbrelli over. Met vijf sprinters in de kopgroep en de in dienst van Van Aert rijdende Van Hooydonck, moest Küng wel aanvallen. De Zwitser probeerde het ook wel, maar echt vaart maakte hij niet.