Verstappen ruikt aan winst, maar tactiek Mercedes geeft doorslag

Winnaar Lewis Hamilton was na afloop van de race een opgelucht man.

"Pfoe, wat was dit een zware race. Verstappen was dit weekend zo snel, dus we hadden iets speciaals nodig. Het is lang geleden dat ik zo hard heb moeten werken voor de winst."

"We krijgen het dit seizoen zwaar omdat Max er dicht bijzit, maar ik hou van die uitdagingen. Dit is echt een goede start voor ons, als ik zie waar we vandaan komen."