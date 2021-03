Verstappen opent in Bahrein F1-seizoen op pole • Vettel start achteraan na sanctie

Tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso maakt na een afwezigheid van twee jaar zijn rentree in de Formule 1.

De 39-jarige Spanjaard, die de voorbije twee jaar onder meer in de IndyCar en Dakar Rally te zien was, start vandaag in zijn Alpine-bolide vanaf P9.

NOS-verslaggever Louis Dekker sprak met Alonso in aanloop naar de race in Bahrein.

"Ik denk dat Lewis opnieuw favoriet is, maar Verstappen is een uitdager en heeft een echte vechtersmentaliteit. De fans krijgen een prachtjaar."

Alonso is terug en geniet: 'Volgend jaar vechten met Hamilton en Verstappen'