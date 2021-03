Verstappen leidt weer na pitstop Hamilton • Mazepin eerste uitvaller

Sergio Pérez heeft zich inmiddels opgewerkt naar de vierde plaats. Een knappe prestatie nadat de Mexicaan van Red Bull van de twintigste en laatste plaats was gestart.

Verstappen ziet zijn voorsprong op Hamilton ietwat slinken (nu om en nabij de 16 seconden). "Als mijn snelheid goed is, houd mij dan nog even buiten", overlegt de Limburger over de boordradio over een eventuele tweede pitstop.