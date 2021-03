RIVM: 7513 nieuwe besmettingen, twintigers oververtegenwoordigd

Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanmorgen 7513 nieuwe bevestigde coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 1324 minder dan gisteren, maar het doet nauwelijks iets af aan de stijgende trend die al sinds half februari te zien is. De afgelopen week steeg het aantal positieve tests met 13 procent ten opzichte van de zeven dagen daarvoor.

In de ziekenhuizen kruipt de bezetting langzaam maar zeker omhoog. Het afgelopen etmaal gebeurde dat opnieuw. Er liggen nu 2248 mensen met corona in het ziekenhuis (gisteren: 2238), van wie 655 op de IC (gisteren: 643), meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Bij het RIVM werden 15 overleden coronapatiënten gemeld. Gisteren waren dat er nog 29. In het weekeinde worden vaak minder sterfgevallen doorgegeven.

Dat neemt niet weg dat ook het totaal aantal sterfgevallen nog altijd daalt, waarschijnlijk als gevolg van de vaccinatie van de oudste leeftijdsgroepen. De afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM gemiddeld 27 doden per dag, tegen 30 doden per dag een week eerder.