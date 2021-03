Lang haakt af bij Jong Oranje, ernst blessure nog niet bekend

Voor Noa Lang zit de groepsfase van het EK met Jong Oranje erop. De vleugelaanvaller raakte zaterdagavond in het duel met Jong Duitsland aan zijn bovenbeen geblesseerd en keert terug naar zijn werkgever Club Brugge.

Lang kwam in de eerste helft van de groepswedstrijd (1-1) in botsing met Teun Koopmeiners en bleef kermend van de pijn liggen. Even later verliet hij in tranen het veld.

Het is nog onduidelijk hoe ernstig de kwetsuur van Lang is, maar een vervolg van de groepsfase zit er sowieso niet in. Bij Club Brugge wordt hij verder onderzocht.

Bondscoach Erwin van de Looi kan geen vervanger oproepen voor Lang, waardoor de selectie nu uit 22 spelers bestaat.