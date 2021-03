Van Diemen schiet Ajax-vrouwen langs ADO Den Haag

De Ajax-vrouwen hebben op de laatste speeldag van het reguliere seizoen in de eredivisie een 1-0 zege geboekt op ADO Den Haag. De 19-jarige Samantha van Diemen tekende voor de enige treffer van de wedstrijd.

Beide ploegen hadden zich al geplaatst voor de kampioenspoule, waar ook PSV en FC Twente aan deelnemen. Die teams ontmoeten elkaar dinsdag nog.

Ajax kwam tegen ADO in de eerste helft goed weg bij een kans voor Liz Rijsbergen. De aanvalster schoot de bal net voorlangs het doel van keepster Lize Kop.

Afstandsschot

Vlak na de pauze bekroonde de Amsterdamse linksback Van Diemen een individuele actie door van afstand af te ronden. Enkele minuten later miste Chasity Grant een enorme mogelijkheid op de 2-0, want via keepster Barbara Lorsheyd ging de bal over.

ADO zocht verwoed naar de gelijkmaker, maar Ajax hield stand. Op de andere velden pakte Excelsior een punt bij PEC Zwolle (2-2) en versloeg VV Alkmaar het bezoekende sc Heerenveen met 4-3.