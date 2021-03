Hockeysters Victoria zetten Laren op grotere achterstand, Den Bosch laat punten liggen

Victoria heeft voor het eerst sinds precies een maand weer eens een wedstrijd in de hoofdklasse hockey gewonnen. In het degradatieduel in en tegen Laren was de ploeg met 2-1 te sterk. Dankzij de zege vergroot Victoria de voorsprong op Laren tot vier punten, met nog zes duels te gaan. Laren heeft nog wel een wedstrijd tegoed. Laren leek vorige week, na overwinningen op HGC en Hurley, de weg naar boven te hebben ingezet. De laatste plaats werd overgedaan aan Kampong.

Zowel Laren als Victoria had meerdere kansen om op voorsprong te komen, maar zwak afronden en goed keeperswerk zorgden voor een 0-0 stand bij het ingaan van het laatste kwart.

Daarin was het direct raak voor Victoria. Julie van Putte draaide de bal tussen een woud van Laren-verdedigers met haar rug naar het doel knap binnen. Keepster Karlijn Adank had te weinig tijd om te reageren.

Pech voor Laren

Een paar minuten later werd het 2-0. Daphne Voormolen legde aan uit een strafcorner en raakte de uitlopende Bente van der Veldt. Adank was wederom kansloos op de van richting veranderde bal.

Laren drong in de slotfase aan en Victoria bleef zo nu en dan met kunst en vliegwerk overeind. Drie minuten voor het einde maakte Pam van Asperen de aansluitingstreffer en in de slotseconden claimde de ploeg nog een strafcorner, maar meer was de ploeg niet gegeven.

De uitslag zorgde niet voor verschuiving op de ranglijst. Victoria (10) en Laren (11) blijven in de nacompetitiezone. Victoria verkleinde de achterstand op nummer negen HGC wel tot twee punten.