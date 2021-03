Honderden beboet, vier auto's in beslag bij illegale straatraces Antwerpen

In de omgeving van treinstation Antwerpen-Luchtbal was een grote groep mensen samengekomen. Volgens de politie ging het onder meer om personen met getunede auto's, oftewel opgevoerde voertuigen. Agenten kregen van omwonenden volop meldingen van overlast. "Ook werden de geldende coronaregels met voeten getreden."

Zaterdagavond zijn in Antwerpen zo'n 450 mensen beboet die aanwezig waren bij illegale straatraces. Ook werden vier auto's en twee brommers in beslag genomen, meldt de politie in de Vlaamse stad.

De wijk heeft de afgelopen tijd al vaker te maken gehad met vergelijkbare bijeenkomsten en overlast. Vorige week moest de politie optreden na een crash. Een van de aanwezigen keerde zich toen tegen agenten en werd aangehouden.

Helikopter en politiehonden

Om een kat-en-muisspel te voorkomen werd dit keer een grootschalige politie-actie opgezet. Zaterdagavond waren de verkeerspolitie, het hondenteam, de mobiele eenheid, lokale recherche en een helikopter ingezet. De parkeerplaats waar de groep zich had verzameld werd afgezet en alle aanwezigen werden gecontroleerd.

Vier auto's werden ingenomen wegens racen en het in gevaar brengen van personen. De twee in beslag genomen brommers waren opgevoerd. Een bestuurder moest zijn rijbewijs inleveren na een positieve drugstest. Alle aanwezigen kregen een boete voor het overtreden van de coronaregels.

Brief van doodrijder

In België is er extra aandacht voor onveilig rijden. Zo krijgen Belgische automobilisten die te hard rijden voortaan niet alleen een boete op de mat, maar ook een brief van iemand die bij een verkeersongeluk een dodelijk slachtoffer maakte. De bedoeling van deze aanpak is dat overtreders hun rijgedrag aanpassen.