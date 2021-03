Judoka's Stevenson en Ausma treffen elkaar in finale Grand Slam Tbilisi

Karen Stevenson en Natascha Ausma judoën later vandaag op het grandslamtoernooi in Tbilisi om de gouden medaille in de klasse -78 kg. De Noord-Hollandse Stevensson (27) en de Friezin Natascha Ausma (24) wonnen al hun partijen op ippon.

Stevenson, de nummer 35 van de wereldranglijst, kwam op weg naar de finale driemaal in actie. In de halve finales had ze de Israëlische Inbar Lahir al binnen een halve minuut op haar rug liggen.

Ausma (45ste) verscheen een keer meer op de tatami en trof net als Stevenson twee opponentes die hoger staan op de wereldranglijst. In de halve finales capituleerde Aleksdrana Babintseva pas in de verlenging.