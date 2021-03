Judoka Ausma verslaat landgenote Stevenson en wint Grand Slam Tblisi

Stevenson (35ste) verscheen een keer minder op de tatami. In de halve finales had ze de Israëlische Inbar Lahir al binnen een halve minuut op haar rug liggen.

Ausma, de nummer 45 van de wereldranglijst, kwam op weg naar de finale vier keer in actie. Ze trof net als Stevensson twee opponentes die hoger staan op de wereldranglijst. In de halve finales capituleerde Aleksdrana Babintseva pas in de verlenging.

In het Nederlandse onderonsje moest Stevensson na een verwurging van Ausma aftikken. Tot dusver reikte Ausma in haar carrière niet verder dan drie keer een bronzen medaille op een Grand Slam.

Natascha Ausma heeft goud veroverd op het grandslamtoernooi van Tbilisi in de klasse tot 78 kilogram. De Friezin versloeg in de finale, net als op de NK van 2019, landgenote Karen Stevenson.

Ondanks het succes hebben beide judoka's een zeer kleine kans op de Olympische Spelen in Tokio. Om dat ene ticket dat per land beschikbaar is per gewichtsklasse strijden de hoger geklasseerden Marhinde Verkerk en Guusje Steenhuis. Die beslissing valt hoogstwaarschijnlijk op de EK in april.

Meer Nederlands succes

Eerder viel er ook al Nederlands succes te noteren op het toernooi. Zaterdag wist Geke van den Berg het brons te veroveren in de klasse tot 63 kilogram. De 25-jarige judoka versloeg Szofi Ozbas in de troostfinale.

De derde plek betekende het eerste succes voor Van den Berg op een grandslamtoernooi.

Vrijdag was Tornike Tsjakadoea dichtbij een bronzen medaille. De geboren Leeuwarder verloor van de Tadzjiek Shahboz Saidaburorov, die met ippon te sterk was.