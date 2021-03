Ongeneeslijk ziek of niet, Mentel blijft altijd stralen: 'Durf te dromen'

Onlangs was Mentel nog bij de opening van haar eigen Cruyff Court in Utrecht, waar onder anderen kinderen uit een revalidatiecentrum kunnen sporten.

Mentel is er trots op dat ze een bijdrage heeft kunnen leveren om het snowboarden op het paralympisch programma te krijgen. "Ik heb mogen meedenken over het parasnowboarden, om de sport verder te helpen. Het heeft mij ook het geluk gebracht om aan andere mensen te laten zien wat er mogelijk is: denk in mogelijkheden en durf te dromen", aldus de 48-jarige Mentel bij wie twintig jaar geleden voor het eerst botkanker werd geconstateerd. Daarna keerde de ziekte regelmatig terug.

Mentel won drie keer goud in het paralympisch snowboarden: ze was de beste op de snowboardcross in Sotsji (2014) en in Pyeongchang (2018). In Zuid-Korea greep ze ook de paralympische titel op de banked slalom.

'Ziekte bracht ook mooie dingen'

Het is indrukwekkend hoe opgewekt ze over haar ziekte praat. Het heeft haar naar eigen zeggen ook mooie dingen gebracht. "Als ik zie hoeveel berichten ik van iedereen heb gehad. Dat is toch liefde?", aldus Mentel.

"Ik geloof heel erg in de liefde in de breedste zin van het woord. Volgens mij gaat het daar vooral om in het leven. Natuurlijk was ik liever nog iets langer meegegaan, maar ik heb er ook heel veel mooie dingen voor teruggekregen."