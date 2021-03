Extra sleepboten bij Suezkanaal, voorbereidingen om lading gestrand schip te lossen

Twee extra sleepboten gaan vandaag helpen het gestrande vrachtschip in het Suezkanaal vlot te trekken. Een daarvan is het Nederlandse schip de Alp Guard, blijkt uit satellietdata van website Marine Traffic.

Op bevel van de Egyptische president Sisi worden voorbereidingen getroffen om een deel van de containers van het schip te halen. Dat meldt het hoofd van de Suez Canal Authority aan de Egyptische nieuwszender Extra News.

Als daadwerkelijk wordt overgaan tot lossen op locatie, wordt het schip lichter en makkelijker te verplaatsen. Maar experts vrezen een forse vertraging als een groot deel van de lading wordt gelost.

De 400 meter lange Ever Given blokkeert sinds dinsdagmorgen de voor de wereldhandel onmisbare zeeroute in Egypte. Bij hoogtij wordt opnieuw geprobeerd het schip weg te slepen. De lokale autoriteiten hopen dat de twee sleepboten de doorslag geven, maar waagden zich gisteren niet aan een voorspelling hoelang de crisis nog gaat duren.

'Cruciale dag'

Het plan is dat de extra sleepboten meehelpen de containerreus van zijn plek te duwen. Dat is mogelijk zodra er voldoende zand en slib is weggezogen van onder het schip. Maar de sterke getijdenbewegingen en harde wind maken het extra moeilijk.

"Vandaag wordt een cruciale dag", zegt een anonieme functionaris van de Suez Canal Authority tegen persbureau AP. "Het wordt bepalend voor de volgende stap, waarbij zeer waarschijnlijk minimaal een deel van de lading van het schip moet."

Aan boord de Ever Given is ruimte voor 20.000 containers. Aangezien er twee verschillende groottes voor zulke containers zijn, valt niet met zekerheid te zeggen hoeveel er precies aan boord staan. Maar zulke schepen varen vrijwel altijd op volle capaciteit.