Suriname laat Aruba kansloos in WK-kwalificatie: 6-0

Suriname heeft zijn tweede WK-kwalificatiewedstrijd gewonnen. De ploeg was in het Amerikaanse Bradenton (Florida) met 6-0 veel te sterk voor Aruba. Nigel Hasselbaink was de gevierde man met drie treffers.

Voor Aruba, onder leiding van Stanley Menzo, was het de eerste kwalificatiewedstrijd in de CONCACAF, de Noord- en Midden-Amerikaanse regio, waar wordt gestreden om drie rechtstreekse tickets voor de eindronde in Qatar. Suriname was de reeks afgelopen woensdag begonnen met een eenvoudige 3-0 overwinning tegen de Kaaimaneilanden.

Suriname, onder leiding van Dean Gorré, begon de wedstrijd met erkende namen als Warner Hahn, Diego Biseswar, Ryan Donk, Kelvin Leerdam, Florian Jozefzoon en Tjaronn Chery.