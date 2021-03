Alonso is terug en geniet: 'Volgend jaar vechten met Hamilton en Verstappen'

Fernando Alonso - AFP

Alle ogen zijn gericht op het titelgevecht tussen titelhouder Lewis Hamilton en uitdager Max Verstappen, maar ook de terugkeer van tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso in de Formule 1 doet veel stof opwaaien. Kan de gelouterde veteraan de jonge talenten nog wel bijbenen? Is hij niet te roestig? En kan hij van het Franse Alpine een winnende renstal maken? De Spaanse coureur maakte in 2001 zijn F1-debuut bij Minardi en kwam daarna uit voor Renault, McLaren en Ferrari. Hij boekte 32 grand prix-zeges. In 2005 en 2006 werd Alonso wereldkampioen met Renault. Eind 2018 keerde hij de F1 de rug toe na een mislukt avontuur met McLaren. Hij bleef echter racen. Alonso schreef in dienst van Toyota de 24 Uur van Le Mans op zijn naam. Zijn missie om ook de legendarische 500 mijl van Indianapolis op zijn naam te schrijven is nog niet volbracht. Hoe bevalt de terugkeer in de Formule 1 tot nu toe? "Ik geniet van alles. De adrenaline, de hectiek, de drukte op de baan. Dat heb ik gemist. Veel opwindender dan de testdagen die we achter de rug hebben. Testen is best leuk, maar racen is mijn passie. Na mijn uitstapjes in Le Mans, Indianapolis en Dakar is het heel fijn terug te zijn. Ik zocht een nieuwe uitdaging. Alpine was de interessantste optie. Dit team gaat een geweldige toekomst tegemoet." Alpine is de nieuwe naam van het Renault F1-team. Een middenmoter die weer wil winnen. Is dat realistisch? "Dit jaar nog niet omdat de auto's gebaseerd zijn op vorig seizoen. Natuurlijk hebben we een evolutie van de motor en daar verwachten we veel van. Hij is sneller en betrouwbaarder, maar het is niet genoeg om van deze auto een racewinnaar te maken. We mikken op volgend jaar. Dan moeten we op het niveau van Mercedes zitten."

Fernando Alonso - AFP

"Het is een meerjarenplan. Eerst gaan we samen groeien en vanaf 2022 moeten we oogsten. Het nieuwe reglement wordt een grote verandering. Auto's worden volgend jaar heel anders en de pikorde kan worden opgeschud. Dat moet ons moment worden." Was het moeilijk om fit te worden? En heeft je recente fietsongeluk de voorbereiding erg verstoord? "Ik ga niet over een nacht ijs en ben mijn terugkeer al een jaar aan het voorbereiden. Zowel fysiek als mentaal. Het is ook een test voor mezelf. Dat kost veel energie, maar ik ben supergemotiveerd. Natuurlijk schrok ik toen ik dit voorjaar door een auto van de sokken werd gereden. Even zie je in gedachten alles in duigen vallen, maar de schade viel mee. Eigenlijk heb ik alleen wat marketingklussen en interviews gemist. Niet echt een ramp."

"Ik heb in alle rust aan mijn herstel kunnen werken. Nu moeten we 'finetunen': de puntjes op de i zetten. Ik moet me op mijn gemak gaan voelen in de cockpit. Ik zit nog niet op honderd procent, maar dat geldt voor alle coureurs die naar een ander team overstappen. Het duurt minstens vijf races voordat je je echt lekker voelt. Ik heb technisch veel bijgeleerd. Formule 1 is heel anders dan een paar jaar geleden. De auto's zijn sneller, remmen heftiger en hebben meer grip." In Spanje is je comeback groot nieuws. Overenthousiaste fans dromen al van de wereldtitel. Laat je je daarin meeslepen? "Schitterend dat de fans zo enthousiast zijn, maar ik heb geen duidelijke doelen of deadlines en ben niet bezig met een derde titel. Garanties zijn er niet, maar ik zet er alles voor opzij om er een succes van te maken. Een paar podiumplekken, dat zou mooi zijn dit jaar. Als ik een race win, is dat een daverende verrassing." Je reed vanaf 2010 voor Ferrari. Het lukte daar net niet de wereldtitel te grijpen en na vijf seizoenen vertrok je. Heb je daar nooit spijt gehad? "Nee, ik heb sowieso nooit spijt van weloverwogen beslissingen. Spijt is zinloos. Niemand heeft een glazen bol. Als iets goed voelt, doe ik het en als het niet goed voelt, doe ik het niet. We hebben successen geboekt en ik heb er drie seizoenen tot de laatste race gevochten om de titel."

Alonso in de wagen van Ferrari in 2014 - AFP

"Er was wederzijdse liefde tussen mij en Ferrari, maar als je een tijdje niet wint, beschadigt dat de relatie. Ik wilde niet meer knokken voor een vijfde plaats. Het was het perfecte moment om weg te gaan. We leven inmiddels in 2021 en ze zijn nog steeds geen kampioen. Het is goed dat onze wegen zijn gescheiden." Mercedes domineert de Formule 1 al jaren, maar de wintertest verliep niet lekker en Max Verstappen schiet imponerend uit de startblokken. Wie is de titelfavoriet? "We rijden met auto's die voortborduren op vorig seizoen. Wie sterk was, zal dat nu ook zijn. Mercedes is dus niet te onderschatten. Ook niet als het even tegenzit. Ik denk dat Lewis opnieuw favoriet is, maar Verstappen is een uitdager en heeft een echte vechtersmentaliteit. De fans krijgen een prachtjaar." In 2007 debuteerde Lewis Hamilton in de Formule 1 bij McLaren. Jij was zijn teamgenoot. Had je ooit gedacht dat hij in staat zou zijn de zeven wereldtitels van Michael Schumacher te evenaren? "Nee. Dat leek onmogelijk. Nu heeft hij er zeven en gaat hij op weg naar nummer acht. Ik vind dat mooi. Records zijn er om gebroken te worden." Je bent inmiddels een F1-veteraan. Is er echt geen sprake van slijtage? "Ik ben 39 en voel me 39, maar ik voel me niet oud. Het is zo'n onzindiscussie. Kijk naar de coureur die al jarenlang deze sport domineert: Hamilton is 36. Ik ben geen twintig jaar ouder dan Lewis. Natuurlijk is er een nieuwe generatie, maar Verstappen, Leclerc en Sainz hebben nog geen wereldtitel op zak."