Besteld en 10 minuten later in huis: startups stunten met online boodschappendienst

Boodschappen bestellen en ze tien minuten later bezorgd krijgen. Sinds een paar weken doen twee Duitse startups deze belofte ook op de Nederlandse markt. Gorillas en Flink beloven dit te doen tegen supermarktprijzen en voor minder dan twee euro bezorgkosten. Ze bieden wel een kleiner assortiment aan dan de meeste supermarkten en verkopen vooral artikelen van duurdere merken.

Medewerkers verzamelen de producten in een klein magazijn op strategische plekken in grote steden, waarna een fietskoerier ze wegbrengt. De snelheid zeggen ze te garanderen doordat ze op een centrale plek werken en alleen bezorgen in een specifiek gebied. Woon je net 10 meter verder, dan kun je dus geen boodschappen bestellen.

In de realiteit kan de bezorgtijd iets afwijken, maar de belofte is niettemin snel, sneller, snelst. "Dat is behoorlijk ambitieus", zegt Martijn Arets, platformeconomie-expert, dat is een economisch systeem dat werkt via een online platform. "Op dat vlak bieden deze bedrijven echt iets nieuws. Maaltijdbezorgers werken ook steeds sneller maar op boodschappenvlak was dit er nog niet."

Groeikapitaal

Binnen tien minuten bezorgen kan alleen als je vanuit je eigen winkel werkt, zegt Arets. "Dat bespaart tijd, met die snelheid producten van een ander bezorgen is echt onmogelijk. Je kan je wel afvragen hoeveel zinvoller het ons leven maakt."

Investeerders zien in ieder geval een goudmijn: zo haalde Gorillas in december 37 miljoen euro op en deze week nog eens 240 miljoen euro in een tweede financieringsronde. Flink haalde eerder 43 miljoen aan groeikapitaal op. "Dat zijn echt behoorlijke bedragen", zegt de platformexpert. "Europese startups van dit formaat zijn zeldzaam."