Oproep: VK moet overschot vaccins doneren • Belgische viroloog reageert op bedreigingen

Meerdere hulporganisaties roepen de Britse premier Johnson in een brief op om "snel te verduidelijken" hoeveel coronavaccins het Verenigd Koninkrijk kan doneren aan het Covax-programma, dat vaccins aan arme landen distribueert. Dat meldt de BBC. Het VK zei eerder een "meerderheid van het overschot" te willen doneren, maar maakte niet duidelijk hoeveel en wanneer dit zal zijn.

Volgens de brief, die onder meer is ondertekend door Save the Children, is er een kans dat het land binnenkort 10 miljoen doses overheeft. "Het VK heeft dan genoeg overschot om alle eerstelijns zorgmedewerkers van de hele wereld twee keer te vaccineren."

Covax is een initiatief van onder meer de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de internationale organisatie Gavi. Voor veel landen is het programma vooralsnog de enige manier om vaccins in handen te kunnen krijgen.