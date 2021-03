Journalist Karskens opgepakt op Museumplein • Suriname krijgt vaccins via Covax

Goede ventilatie is de beste manier om verspreiding van aerosolen (fijne speekseldruppels) tegen te gaan in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. Dat is een van de eerste voorlopige conclusies van een onderzoek van de Technische Universiteit Eindhoven. Volgens hoofdonderzoeker Bert Blocken biedt ventilatie betere bescherming tegen het coronavirus dan de spreiding van publiek over de tribunes.

De verspreiding van aerosolen in de ArenA is door middel van kunstmatige vernevelaars en meetsensoren op de tribune onderzocht. Gisteravond onderzocht het team de aerosolen bij het WK-kwalificatieduel Nederland-Letland waar in het kader van het Fieldlab-experiment 5000 toeschouwers werden toegelaten. De tijdens de wedstrijd verzamelde data onderstrepen de bevindingen van de kunstmatige vernevelaars, zegt Blocken.

"De impact van de windkracht en -richting heeft mij eerlijk gezegd verbaasd", zegt Blocken.