Wekdienst 28/3: Horeca organiseert picknickactie • Zomertijd ingegaan

Goedemorgen! Allereerst: de zomertijd is vandaag ingegaan. Dat betekent dat de klok een uur vooruit moet worden gezet. Verder vandaag heeft een aantal kerken aangekondigd een dienst zonder coronamaatregelen te houden en doen honderden horecaondernemers uit het hele land mee aan een picknickactie.

We beginnen met het weer. Vandaag is het in het noorden bewolkt met af en toe regen. Elders is het droog en vooral in het zuiden is de zon van tijd tot tijd te zien. Er waait een matige tot harde zuidwestenwind en het wordt 10 tot 14 graden.