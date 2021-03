Bomaanslag bij kathedraal Indonesië, zeker veertien gewonden.

Bij een rooms-katholieke kathedraal op het Indonesische eiland Sulawesi is een bom ontploft. Daarbij zijn zeker veertien mensen gewond geraakt. Volgens de politie heeft iemand zich bij een ingang van de kathedraal opgeblazen toen die door beveiligers werd tegengehouden. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist.

Op de plek van de aanslag zijn menselijke resten gevonden. Mogelijk zijn die van degenen die de aanslag hebben gepleegd.

In de kathedraal in de stad Makassar waren gelovigen bijeen waren voor de viering van Palmpasen. De mis was bijna afgelopen toen er een luide explosie klonk. Volgens een priester waren er twee mensen op een motor bij de kerk afgestapt die naar binnen wilden. De beveiliging vond dat verdacht en wilde hen niet binnen laten. Daarop blies een van hen zich op. Het lijkt erop dat in de kerk niemand gewond is geraakt.

Op Twitter gaan onderstaande bewakingsbeelden rond van het moment van de explosie: