Bom ontploft bij kerk Indonesië, meerdere gewonden

Bij een katholieke kerk op het Indonesische eiland Zuid-Sulawesi is een bom ontploft. Daarbij zijn meerdere mensen gewond geraakt. Mogelijk gaat het om een zelfmoordaanslag die door twee mensen is uitgevoerd, meldt het persbureau Reuters..

Volgens een woordvoerder van de politie zijn er menselijke resten gevonden in de buurt van de explosie. "Maar we weten niet of die van de dader zijn of van mensen die vlak bij waren", zegt hij tegen Reuters.

De explosie gebeurde in een kerk in de stad Makassar, waar gelovigen op dat moment bij elkaar waren voor de viering van Palmpasen. Christenen herdenken op Palmzondag, een week voor Pasen, de intocht van Jezus in Jeruzalem.

Op Twitter gaan onderstaande bewakingsbeelden rond van het moment van de explosie: