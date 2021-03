In een woonzorgcentrum in Amersfoort is in de nacht van zaterdag op zondag brand uitgebroken. Alle 25 bewoners en personeel zijn geëvacueerd, niemand raakte gewond.

Volgens de Veiligheidsregio Utrecht kon de brand vrij snel worden geblust. Naar verwachting kunnen de meeste bewoners in de loop van de nacht terugkeren naar hun kamer. Dat geldt niet voor degene die verbleef op de plaats waar de brand uitbrak: voor die persoon wordt een alternatief gezocht.