Man steekt mensen neer bij bibliotheek Vancouver: zeker één dode

In Canada heeft een man meerdere mensen neergestoken in de buurt van een bibliotheek. Er is zeker één dode gevallen, ook zijn er zes gewonden. Het incident gebeurde in een voorstad van Vancouver, in het westen van Canada.

De dader is door meerdere agenten overmeesterd en gearresteerd. De politie schrijft in een tweet dat de man hoogstwaarschijnlijk alleen heeft gehandeld. Zijn motief is nog onbekend.

Ooggetuigen zeggen tegen de Canadese publieke nieuwszender CBC dat het onduidelijk is waarom de man om zich heen begon te steken. Een bewoner beschrijft de voorstad van Vancouver als een rustige en stille plek waar zelden geweld voorkomt.