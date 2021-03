Nacht een uur korter: de zomertijd is weer ingegaan

De zomertijd is vannacht weer ingegaan. Om 02.00 uur ging de klok een uur vooruit naar 03.00 uur.

In de ochtend is het daardoor langer donker, 's avonds blijft het langer licht. Op 31 oktober gaat de klok terug naar de standaardtijd, die ook wintertijd wordt genoemd.

Discussie

Het verzetten van de klok is al jaren voer voor discussie. De Europese Commissie deed in 2018 een voorstel om de klok niet meer te verzetten. Ook het Europees Parlement sprak zich uit voor het aanhouden van of alleen de wintertijd of alleen de zomertijd.

Maar demissionair minister Ollongren van Binnenlandse Zaken schreef in februari aan de Tweede Kamer dat het voorstel van de Europese Commissie om de zomertijd af te schaffen de ijskast in gaat. De huidige voorzitter van de EU, Portugal, is niet van plan het voorstel op de agenda te zetten. Ook de vorige voorzitter, Duitsland, liet het onderwerp ongemoeid.

Earth Hour

Ieder jaar vragen milieubewegingen bij het ingaan van de zomertijd met Earth Hour aandacht voor energiebesparing. Daarbij worden huishoudens en bedrijven opgeroepen de verlichting één uur te doven.

Zoals ieder jaar doen verschillende beroemde trekpleisters hier aan mee: