Meerdere etages ontruimd na brand in flatgebouw Hoogeveen

In Hoogeveen is een deel van een flatgebouw ontruimd vanwege een brand. Die brak zaterdagavond laat uit op de zevende etage van het gebouw in de Hoofdstraat, in het centrum van de Drentse plaats.

Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Drenthe laat weten dat bewoners van de vijfde, zesde en zevende etage van de flat hun woning moesten verlaten. Er zijn ladderwagens ingezet om mensen van het balkon te halen. Ook waren ambulances en een traumahelikopter ter plaatse.

Rond 01.00 uur was de brand onder controle, over de oorzaak is nog niets bekend. Twee bewoners zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht.