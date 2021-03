Ruim 200 arrestaties bij start 'nieuwe protestgolf' Wit-Rusland

Bij protesten in Wit-Rusland tegen president Loekasjenko zijn volgens mensenrechtenorganisaties zeker 245 demonstranten opgepakt. De oppositie hoopte met de betoging van zaterdag een 'nieuwe protestgolf' in het Oost-Europese land aan te wakkeren.

Het is onduidelijk hoe groot de opkomst bij de protesten was, doordat onafhankelijke journalisten zijn opgepakt en hun buitenlandse collega's worden geweerd. Nieuwsmedia die verslag deden van de grootschalige protesten afgelopen zomer en in het najaar zijn grotendeels monddood gemaakt. Sommige journalisten zijn veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf.

Protestmarsen op belangrijke pleinen of hoofdwegen van hoofdstad Minsk waren vandaag niet mogelijk, doordat de oproerpolitie alle toegangswegen had afgesloten. Daarom weken de demonstranten uit naar een plein buiten het centrum van de stad.

Op beelden die rondgaan op sociale media als Telegram is te zien dat de oproeragenten hardhandig optreden tegen de demonstranten. Op één video lijken agenten te schieten op wegvluchtende betogers.

Zie hier hoe een fietser door oproeragenten wordt gearresteerd, terwijl omstanders hem proberen te helpen: