Jakobsen mogelijk in april terug in koers: 'We hopen het echt'

Bijna acht maanden na zijn zware val in de Ronde van Polen, lijken alle seinen op groen te staan voor Fabio Jakobsen om weer op te stappen in een wielerwedstrijd. De baas van zijn wielerploeg Deceuninck-QuickStep, Patrick Lefevere, denkt dat de Nederlandse sprinter op 11 april wedstrijdfit zou kunnen zijn. "We hopen echt dat hij kan starten in de Ronde van Turkije", zegt Lefevere tegen het Belgische VTM Nieuws. "En dan zien we wel welke progressie hij boekt." Jakobsen onderging op 12 februari de laatste operatie aan zijn gezicht. Daarbij werden er implantaten geplaatst in zijn boven- en onderkaak, littekens verwijderd en er werd tandweefsel gereconstrueerd. Een maand eerder, op 13 januari, sprak Jakobsen bij een ploegpresentatie de media toe via een Zoom-gesprek:

Jakobsen: 'Ik zit weer op de fiets, maar kan nog geen koersdatum geven'

Begin maart trok de Nederlander met zijn vriendin naar Spanje om verder te herstellen en ook om alweer te trainen. "Zijn vriendin rijdt daarbij voor hem uit op de brommer, dat is handig", laat Lefevere weten. Jakobsen zelf maakte van de gelegenheid gebruik om haar een huwelijksaanzoek te doen én om, tegelijkertijd, positieve berichten de wereld in te sturen over zijn herstel. "Hopelijk is mijn conditie binnenkort goed genoeg om te koersen." Lefevere stelt verder tegen VTM dat hij regelmatig contact heeft onderhouden met de Nederlander. "We WhatsAppen redelijk veel, ik bel af en toe een keer. Het was moeilijk om te praten voor hem, want zijn mond was zodanig gehavend... Al die operaties die erbij gekomen zijn om de zaken te herstellen, waren iedere keer zeer pijnlijk. Ook om te praten. Maar ik heb hem vorige week aan de telefoon gehad en als het goed is, komt hij volgende week langs om te praten." Crash Polen Jakobsens leven hing aan een zijden draadje kort na het ongeval in de Ronde van Polen. Als ploeggenoot Florian Sénéchal niet adequaat had gereageerd, had Jakobsen het niet na kunnen vertellen. "Dank je wel dat je mijn leven hebt gered", zei de Nederlander in het najaar van 2020 in een Instagram-post aan zijn Franse ploegmaat.

Is hij dan volledig hersteld van zijn valpartij? Nee. Op 5 maart liet Jakobsen dit weten: "Het herstelproces gaat goed. De laatste drie weken waren pijnlijk, ik had moeite met eten en drinken. De implantaten zitten erin en de reconstructie van mijn kaak is voltooid. Nu duurt het nog vier of vijf maanden om alles te laten helen, alvorens ik mijn nieuwe gebit krijg."