Pedersen en Stuyven niet in Gent-Wevelgem na positieve coronatest bij Trek

Mads Pedersen en Jasper Stuyven gaan zondag niet van start in de voorjaarsklassieker Gent-Wevelgem. De ploeg van de twee kanshebbers, Trek-Segafredo, heeft zich moeten terugtrekken na een positieve coronatest binnen het team.

"Eén teamgenoot heeft vrijdag positief getest op corona", meldt de Amerikaanse formatie in een persbericht. "Hij ging gelijk in isolatie, samen met de andere leden van de ploeg die in direct contact stonden met hem. De gehele ploeg onderging een extra test en daaruit kwam weer een positieve uitslag voor één van de mensen in quarantaine."