Late treffer Duitsland bemoeilijkt missie Jong Oranje op EK

Jong Oranje heeft de belangrijke groepswedstrijd op het EK tegen Jong Duitsland met 1-1 gelijkgespeeld. In het Hongaarse Székesfehérvár kwam Oranje vlak na rust op voorsprong dankzij een blunder van de Duitse keeper, maar zes minuten voor tijd maakten de Duitsers, die net als Nederland niet veel kansen wisten te creëren, toch nog de gelijkmaker.

Door het gelijkspel moet Oranje dinsdag wel winnen van gastland Hongarije om de kwartfinales nog te kunnen halen. Bovendien mogen Jong Duitsland en Jong Roemenië dan niet met 2-2 of meer gelijkspelen. Alleen de bovenste twee uit de groep plaatsen zich voor de kwartfinales van het EK, die eind mei worden gespeeld. Duitsland en Roemenië gaan nu met vier punten aan de leiding in de groep. Oranje staat derde, met twee punten. Teun Koopmeiners moet de laatste groepswedstrijd aan zich voorbij laten gaan, hij kreeg zijn tweede gele kaart van het toernooi en is geschorst. Sleutelduel Woensdag begon Jong Oranje de groepsfase van het EK ook met een gelijkspel, tegen Jong Roemenië (1-1). Omdat de Roemenen zaterdag dankzij een late treffer wisten te winnen van Jong Hongarije (2-1), moest de Nederlandse ploeg eigenlijk winnen of ten minste gelijkspelen om uitzicht te houden op de volgende ronde. Bondscoach Van de Looi noemde het gelijkspel teleurstellend: "Wel anders dan tegen Roemenië, omdat dit een veel betere tegenstander was. Ik denk dat we aan elkaar gewaagd waren. Maar als je zo lang op voorsprong hebt gestaan en relatief weinig hebt weggegeven, is het wel teleurstellend dat je de punten moet delen." Van de Looi voerde voor de belangrijke wedstrijd tegen de Duitsers, zoals hij vooraf al had aangekondigd, enkele wijzigingen door in zijn basisopstelling.

Ajax-spits Brian Brobbey mocht drie minuten voor tijd invallen

Lille-verdediger Sven Botman en PSV-aanvaller Cody Gakpo zaten woensdag tegen Roemenië niet bij de basiself omdat ze pas net waren teruggekeerd van blessures. Nu stond het duo wel aan de aftrap. Dat ging ten koste van Deyovaisio Zeefuik en AZ-spits Myron Boadu, die in het eerste duel wat tegenviel. Ludovit Reis raakte zijn plaats op het middenveld kwijt aan Abdou Harroui. Duitsland, verliezend finalist op het EK van twee jaar geleden, trad aan met meerdere spelers die regelmatig spelen bij hun club in de Bundesliga, zoals het grote talent Ridle Baku (Wolfsburg), Amos Pieper (Arminia Bielefeld) en Ismail Jakobs (FC Köln). Blessure Lang Het eerste kwartier van het duel verliep zonder noemenswaardige gebeurtenissen, totdat Noa Lang tegen Teun Koopmeiers opbotste en met een pijnlijk gezicht naar zijn knie greep. De aanvaller van Club Brugge ging even hinkelend naar de kant en probeerde daarna nog vijf minuten mee te voetballen, maar kon toch niet verder en verliet in tranen het veld. Lang werd vervangen door middenvelder Ferdi Kadioglu. "Morgen gaan we kijken wat er aan de hand is. Hij zit nu in een brace en heeft een dikke knie. Als je met tranen van het veld loopt en in een brace loopt, weet je dat het niet gunstig is", zei Van de Looi na de wedstrijd.

Ismaila Jakobs, FC Köln

Na dat vervelende incident kabbelde de eerste helft weer rustig verder. In het eerste halfuur wisten beide ploegen geen echt uitgelezen kans te creëren; de wedstrijd had soms meer weg van een schaakpartij tussen twee ploegen die op remise speelden. De Wit kopt op de paal De grootste kans van de eerste helft kwam op naam van Dani de Wit. De middenvelder van AZ wist een voorzet van Gakpo knap op doel te koppen, maar de bal belandde op de paal. Tijdens de rust was het oordeel van NOS-analist Ibrahim Afellay hard. De oud-international vond het spel van Oranje slordig. "Ik zie misverstanden alsof ze voor het eerst samenspelen. Ik mis gewoon een Brobbey. Je moet scoren, je moet winnen. Waarom speel je zonder spits?" Blunder In de tweede helft duurde het nog ruim veertig minuten voordat er inderdaad centrumspits in het veld kwam: Brian Brobbey mocht drie minuten voor tijd invallen bij Oranje, maar wist in die korte tijd geen kans te creëren. In plaats daarvan speelde Oranje lang met Dani de Wit en Justin Kluivert als voorste pionnen. Toch was de ploeg van Van de Looi daarvoor al op voorsprong gekomen, geholpen door een onhandige actie van de Duitse doelman. Finn Dahmen kreeg de bal voor zijn voeten na een ingooi van zijn ploeggenoot en trapte daarna finaal mis, waardoor de aanstormende Justin Kluivert de bal eenvoudig kon binnentikken: 1-0. "Ik zag dat hij wat op zijn beentjes stond te trillen. Hij wist het even niet en daar maakte ik gebruik van. Dat zijn de mooie spitsengoals", zei Kluivert over zijn treffer. Bekijk hieronder de reacties van Kluivert, bondscoach Van de Looi en Koopmeiners.

In de slotfase wisten de Duitsers Oranje steeds meer onder druk te zetten. Pieper was met een vlammend schot dichtbij, maar doelman Kjell Scherpen stond op de goede plek. Zes minuten voor tijd was het wel raak voor Jong Duitsland: invaller Jonathan Burkardt passeerde Botman in de zestien, waarna Lukas Nmecha de gelijkmaker achter Scherpen schoot. Daarna moest Nederland nog oppassen dat het niet nog een treffer om de oren kreeg, maar de Oranje-defensie wist de deur in de slotminuten goed dicht te houden.

De laatste groepswedstrijd van Jong Oranje op het EK, tegen Jong Hongarije, begint dinsdag om 18.00 uur en is live te volgen op NPO 3, NOS.nl en NPO Radio 1. De voorbeschouwing op NPO 3 begint om 17.50 uur. De bovenste twee ploegen in de groep van vier plaatsen zich voor de knock-outfase van eind mei.

