Ronaldo woest op Makkelie na spektakelstuk, enorme stunt Luxemburg

Woest was Ronaldo, die geel kreeg vanwege zijn protesten en daarna gefrustreerd zijn aanvoerdersband in het gras smeet.

En zo was er weer voldoende voer voor de discussie over doellijntechnologie, die woensdag ook al oplaaide bij de wedstrijd tussen Turkije en Nederland.

Een furieuze Cristiano Ronaldo heeft Belgrado verlaten met een gelijkspel (2-2). De vedette van Portugal leek in de extra tijd van de extra tijd de winnende te maken in het WK-kwalificatieduel met Servië, maar scheidsrechter Danny Makkelie kreeg geen seintje van zijn assistent dat de bal de lijn had gepasseerd.

Eerst profiteerde Aleksander Mitrovic van onenigheid in de Portugese defensie, waardoor het duel nieuw leven ingeblazen werd, en zes minuten later stond de gelijkmaker op het bord. Na een knap uitgevoerde counter schoof Filip Kostic de bal beheerst langs Lopes.

De stunt van de dag kwam van Luxemburg, dat voor het eerst sinds 2008 een WK-kwalificatiewedstrijd won op vreemde bodem. Toen was Zwitserland de pineut, nu was door een prachtig schot van voormalig Telstar-speler Gerson Rodrigues Ierland het slachtoffer (0-1).

Achter Portugal en Servië (vier punten) staan de Luxemburgers nu derde in poule A, waarin Ierland puntloos laatste staat.

Coronamaatregelen treffen België

Een gehavend België heeft een punt overgehouden aan het bezoek aan Tsjechië. Romelu Lukaku zorgde ervoor dat de Rode Duivels niet met lege handen achterbleven na de openingstreffer van Lukas Provod. Beide landen staan na twee duels op vier punten in groep E.

Vanwege strenge coronamaatregelen was Thomas Vermaelen weer terug naar zijn club in Japan, omdat hij verplicht een week in quarantaine moet. Thomas Meunier en Thorgen Hazard spelen in Duitsland, bij Borussia Dortmund en mochten Tsjechië niet in. Het drietal speelde eerder deze week nog wel mee tegen Wales.

De Rode Duivels wonnen dat duel met 3-1.