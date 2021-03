Twee Edisons voor Eefje de Visser en Di-rect

De Visser kreeg twee Edisons voor Bitterzoet, zowel winnaar in de categorie Alternative als in de categorie Album.

In het tv-programma Matthijs Gaat Door zijn de winnaars van Edison Pop 2021 bekendgemaakt. Zangeres Eefje de Visser en rockgroep Di-rect vielen twee keer in de prijzen.

Andere winnaars zijn Davina Michelle voor haar album My own world (Pop), Kevin voor Animal Stories (Hiphop), Lucas & Steve voor Letters to remember (Dance), Sophie Straat voor 'T is niet mijn schuld (Hollands) en Rob de Nijs voor 'T is mooi geweest (Nederlandstalig).

De Edison voor de beste nieuwkomer is niet uitgereikt. Die was bestemd voor Bilal Wahib voor het nummer Tigers. De jury besloot hem niet uit te reiken, nadat Wahib deze week in opspraak was geraakt omdat hij een minderjarige in een livestream had overgehaald zijn piemel te laten zien.

Eerder deze week werd al bekend dat de Edison Pop Oeuvreprijs naar hiphopduo The Opposites is gegaan.