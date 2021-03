Ook kinderen slachtoffer op dag vol willekeurig geweld in Myanmar

Bij het militaire geweld in Myanmar zijn vandaag ook kinderen gedood en gewond geraakt, melden het onafhankelijke persbureau Myanmar Now en de BBC.

In Yangon werd een meisje van 1 jaar met een rubber kogel in een oog geraakt terwijl ze op straat aan het spelen was. In Mandalay werd een jongetje van 5 in het hoofd geschoten en in kritieke toestand naar een ziekenhuis afgevoerd.

In Meiktila, in het midden van het land, werd een meisje van 14 doodgeschoten. Haar moeder zegt tegen de BBC dat ze snel de deur dichtdeed toen ze militairen haar straat in zag komen. Maar ze was te laat: ze zag hoe haar dochter viel en het bloed uit haar borst spoot.

Choquerend

Volgens een hulporganisatie voor politieke gevangenen zijn er sinds de militaire coup op 1 februari al twintig minderjarigen door het leger gedood. De jongste is een meisje van zeven, dat afgelopen week in Mandalay werd doodgeschoten.

Volgens een BBC-verslaggever was de willekeur van het geweld vandaag bijzonder choquerend. Militairen leken op iedereen te schieten die zich op straat waagde. Zo was op beelden van een bewakingscamera te zien dat jongens van een scooter werden afgeschoten.

Het was de bloedigste dag in Myanmar tot nu toe, met volgens Myanmar Now 114 doden. In totaal zouden er sinds 1 februari 400 doden zijn gevallen.

Tragedies

Het leger vierde vandaag met een militaire parade in de hoofdstad Naypyidaw de Dag der Strijdkrachten. De staats-tv had de kijkers gewaarschuwd: "u moet uit eerdere tragedies met afschuwelijke doden leren dat u het risico loopt in de rug of het hoofd geschoten te worden".

Toch gingen demonstranten in het hele land de straat op om er een 'anti-militaire-dictatuur-dag' van te maken.

De Britse minister van Buitenlandse Zaken, Dominic Raab, noemt het doden van ongewapende burgers, inclusief kinderen, van vandaag "een nieuw dieptepunt". Hij bezweert dat het Verenigd Koninkrijk met andere landen een eind aan het "zinloze geweld" zal maken.