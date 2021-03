De Boer lyrisch over spel Oranje: 'Bijna elke aanval was gevaarlijk'

Frank de Boer had na negentig minuten voetbal tegen Letland liever een veel grotere score op het bord gezien dan de 2-0, maar het spel van Oranje stemde hem drie dagen na de bekritiseerde vertoning in Turkije positief.

"De manier waarop, geeft me wel veel voldoening. Bijna elke aanval was gevaarlijk, dreigend", aldus de bondscoach na de magere zege van zij ploeg. "Het is ook een beetje frustrerend wat we hebben gezien. We weten dat het doelsaldo een extra punt oplevert."

Nederland ondernam liefst 35 doelpogingen tegen de Letten, die na twee duels nog zonder punten zijn. Memphis Depay trapte kwaad tegen een bidon, toen De Boer hem met het oog op het drukke programma vroegtijdig naar de kant haalde.

"Waarom denk je? Ik wil meer ballen erin schieten", verklaarde de aanvaller zijn frustratie. "Als je zo veel kansen creëert, dan wil je ze afmaken."

Depay weer vanaf de flank

"Hij was daar een paar keer zo dichtbij", zag ook De Boer, die Depay nu weer vanaf de flank liet spelen. "We bekijken het van tegenstander tot tegenstander. Als we domineren, hebben we meer aan Memphis op de linkerkant en iemand anders in de spits." Die ander was zaterdagavond Luuk de Jong.

Depay bekeek zijn eigen optreden kritisch. "Met mijn kwaliteiten... Als je zulke doelpogingen onderneemt, moeten er een paar hangen." En over zijn positie in het veld: "Waar ik sta, dat bepaal ik niet. Het draait niet om mij, het draait om het team."

Bekijk hieronder de reacties van Memphis Depay, Georginio Wijnaldum, Steven Berghuis en Luuk de Jong: