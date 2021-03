Achttien doden in Egypte door instorting

In de Egyptische hoofdstad Caïro zijn zeker achttien doden gevallen door het instorten van een gebouw. Het pand van negen verdiepingen, in de wijk Salam, stortte vanochtend in. De slachtoffers werden in de loop van de dag gevonden.

Er zijn enkele tientallen mensen met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De vrees bestaat dat er nog meer lichamen worden geborgen.

Over de oorzaak van de instorting is nog niets duidelijk, maar het gebeurt geregeld dat gebouwen in het land instorten, vooral op het platteland en in de armste wijken van steden. Niet zelden spelen bouwkundige fouten een rol. Vaak worden verdiepingen bijgebouwd zonder dat daarvoor een vergunning is afgegeven.

De autoriteiten treden er sinds kort wel harder tegen op. Er zijn mensen in de bouwwereld opgepakt en soms worden gebouwen gesloopt.