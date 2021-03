Oranje begint inhaalslag in WK-kwalificatie met kleine zege op Letland

Voorafgaand aan het duel kwamen de Oranje-internationals het veld op in shirts met de tekst 'football supports change', doelend op de onvrede over de barre omstandigheden waaronder duizenden arbeidsmigranten voorbereidingen treffen voor het WK in Qatar.

Het Nederlands elftal is de inhaalslag in zijn WK-kwalificatiepoule begonnen met een zege op Letland. De 2-0 was een magere afspiegeling van de krachtsverhoudingen, maar genoeg om met Noorwegen de eerste concurrent om de groepszege te passeren.

Oranje maakt statement over mensenrechten in Qatar - NOS

Kleine kanttekening is dat Oranje zich nog wel moet plaatsen voor de eindronde. In Turkije zette de veteraan Burak Yilmaz het team van Frank de Boer woensdag met een hattrick nog lelijk te kijk, wat voor de bondscoach aanleiding was zijn basiselftal op drie plekken wijzigen.

Het voetbal kan veranderingen teweegbrengen, is de stellige overtuiging van de KNVB. Daarom peinst de bond ook niet over een boycot, maar wil het in Qatar zelf een signaal afgeven.

De bekendste speler van Letland vanuit Nederlands perspectief was linksback Andrejs Ciganiks, die bij Cambuur nog een jaartje in de middenmoot van de eerste divisie actief was. Hij kon twee jaar geleden al eens naar de Arena zwaaien toen hij op De Toekomst tegen Jong Ajax speelde. Vijf minuten voor tijd verwerkte Oranje-doelman Tim Krul zijn gevaarlijke inzet via de paal.

Dat bleek een goede inschatting, al ontbrak het in de uitvoering aan wat geluk. Zowel Klaassen als De Jong kopte een keer hard tegen de lat, waardoor de ruststand van 1-0 wat karig was, gezien het veldoverwicht.

Denzel Dumfries verving Kenny Tete rechts achterin. En ook waren er basisplaatsen voor Davy Klaassen en Luuk de Jong, die allebei een Nederlandse treffer voor hun rekening namen in het met 4-2 verloren duel in Istanbul.

Het was in tegenstelling tot het duel in Turkije geen wedstrijd van discutabele beslissingen. Er was in de Arena ook doellijntechnologie aanwezig, al had de probleemloos leidende Frappart die niet eens nodig.

Er was vooral ongeloof bij Oranje hoe aanvallen soms in een wonderbaarlijke scrimmage smoorden. En ook bij pogingen van afstand liep het vaak net niet, met enkele keren dreiging van de buitenspelers Steven Berghuis en Memphis Depay.

Oranje is Noorwegen voorbij

Het huidige Letland is een ploeg in opbouw, geen schim meer van de stugge ploeg die Nederland op het EK in 2004 trof. Ook toen won Oranje eenvoudig en werden de verrichtingen op de andere velden met interesse gevolgd. Door een uitglijder van Duitsland overleefde Nederland toen de groep.

Nu is de conclusie dat groepsgenoten Montenegro (4-1 tegen Gibraltar) en Turkije (0-3 bij Noorwegen) geen steken lieten vallen en na twee duels met de maximumscore de koppositie delen in poule G. Oranje is de Noren inmiddels al voorbij op doelsaldo, dat bij een gelijk puntenaantal de doorslag geeft.

En gespannen zullen ook de uitslagen worden afgewacht van het supportersonderzoek, of het aantal aanwezige fans (er zaten zaterdag vijfduizend supporters in de Arena) in coronatijd kan worden opgeschaald met het oog op volle stadions tijdens de EK-eindronde van aankomende zomer. Want de Europese voetbalbond UEFA wil daar koste wat kost publiek bij.

Dinsdag bezoekt het Nederlands elftal Gibraltar, het zwakke broertje in de groep, om mogelijk nog wat terrein terug te winnen in de jacht op een WK-ticket.