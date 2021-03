Turkije stoomt door tegen Noorwegen en is koploper in groep van Oranje

Ozan Tufan viert zijn doelpunt met Umut Meras - AFP

Turkije heeft de bliksemstart in de WK-kwalificatie een uitstekend vervolg gegeven. Na de 4-2 overwinning op Nederland versloeg de Turkse ploeg zaterdagavond ook Noorwegen met ruime cijfers: 0-3 werd het in Málaga. Dankzij de zege gaat Turkije aan de leiding in de groep van Nederland, met zes punten uit twee wedstrijden. De Turken trokken de goede lijn uit de wedstrijd tegen Oranje meteen door tegen de Noren. Al na vier minuten maakte Ozan Tufan de openingstreffer door een door Kristoffer Ajer gemiste pass van Yusuf Yazici achter keeper Rune Jarstein te werken. In het duel, dat vanwege de geldende coronabeperkingen in Noorwegen werd gespeeld in Spanje, traden de Noren onder anderen aan met AZ-middenvelder Fredrik Midtsjø, Martin Ødegaard en Erling Haaland.

Noorwegen maakte tijdens de warming-up opnieuw een statement tegen de mensenrechtensituatie in Qatar - Pro Shots

Maar ook met topspits Haaland wisten de Noren in de eerste helft nauwelijks door de Turkse verdediging te breken. Alexander Sørloth, de voormalig spits van FC Groningen, was nog het dichtst bij de gelijkmaker. Zijn inzet vanaf de rand van de zestien belandde echter op de paal. Vlak daarna viel het doelpunt wel aan de andere kant: centrale verdediger Çaglar Söyüncü kopte de 0-2 binnen uit een hoekschop. Effectief Na rust probeerden de Noren de druk op te voeren, maar Turkije was opnieuw effectiever. Tufan tekende een half uur voor tijd met een schitterend schot in de verre hoek voor zijn tweede treffer van de wedstrijd: 0-3. Tien minuten voor tijd moest Noorwegen ook nog met tien man verder omdat een harde tackle van de net ingevallen Kristian Thorstvedt werd bestraft met een rode kaart. De Noren kregen vervolgens in de slotfase nog wel kansen, onder anderen via Ødegaard en opnieuw Sørloth, maar wisten geen eretreffer meer te maken.

Ook Montenegro wint weer Ook Montenegro heeft het tweede duel in de WK-kwalificatie in groep G gewonnen. De Montenegrijnen waren op eigen veld met 4-1 te sterk voor Gibraltar, dinsdag de tegenstander van Oranje.

Montenegro viert een doelpunt tegen Gibraltar - Pro Shots

In de eerste helft had de thuisploeg het niet makkelijk tegen de nummer 195 van de wereldranglijst. Halverwege de eerste helft kwam Montenegro wel op 1-0 door een goal van Fatos Beciraj. De aanvoerder kon vanaf de doellijn simpel binnenschieten nadat de bal eerst na een kopbal tegen beide palen was gecaramboleerd.