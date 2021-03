Geen finaletoernooi World League voor waterpolosters na nederlaag tegen Rusland

De Nederlandse waterpolosters zijn er niet in geslaagd zich te plaatsen voor het finaletoernooi van de World League. In de laatste groepswedstrijd tegen Rusland volstond alleen een zege voor kwalificatie, maar een overwinning zat er nooit in: 10-15 (1-2 3-4, 2-4, 4-5).

Oranje stuitte in Boedapest op een te sterke tegenstander, die in alle periodes de bovenhand had, en eindigde daardoor buiten de topvier. Nederland zette vrijdag nog wel een stap in de goede richting van de finale door Europees kampioen Spanje te verslaan, maar wist het ticket uiteindelijk dus niet veilig te stellen.

Vizier niet op scherp

Rusland, in de halve finales van de EK van 2020 ook al te sterk voor Oranje, had donderdag met 17-9 verloren van Spanje en dat had Nederland nog hoop op een goed resultaat gegeven.

Maar vooral aanvallend kwam Oranje tekort: van de vijf manmeersituaties leverden er maar twee een treffer op en vooral Catharina van der Sloot (één goal uit tien pogingen) had het vizier niet op scherp staan. Simone van de Kraats was topscorer met vijf doelpunten.

Hongarije, Spanje, Rusland en Griekenland zullen uitkomen in de finale van de World League.