Duizenden Turkse vrouwen betogen tegen opzeggen Istanbul-verdrag

In Istanbul hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen het opzeggen van het Istanbul-verdrag, dat landen verplicht stelt geweld tegen vrouwen te bestrijden. Ook in Izmir kwamen vrouwen bijeen.

President Erdogan kondigde een week geleden aan dat Turkije het Europese verdrag dat in 2011 in Istanbul werd gesloten opzegt. Vrouwen zeggen dat hun veiligheid daardoor in gevaar wordt gebracht.

De demonstranten riepen slogans als "vrouwenmoorden zijn politiek" en droegen borden met teksten als "bescherm vrouwen, en niet de plegers van geweld".

De politie was zoals altijd bij demonstraties tegen de regering massaal aanwezig.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie krijgt 38 procent van de vrouwen in Turkije gedurende hun leven te maken met geweld van hun partner, tegen 25 procent gemiddeld in Europa. Volgens een mensenrechtengroep zijn dit jaar al 87 vrouwen in Turkije vermoord. Het aantal moorden op vrouwen zou de afgelopen tien jaar verdrievoudigd zijn.

De Turkse regering zegt dat de Istanbul-conventie de traditionele familiewaarden ondermijnt en gezinnen uit elkaar haalt. Eerder werd in conservatieve kringen gezegd dat het verdrag de deur open zou zetten naar vrije interpretaties van sekse en dat het homoseksualiteit zou 'propageren'. Het Europese verdrag benadrukt dat ook geweld wegens seksuele geaardheid moet worden aangepakt.