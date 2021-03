Oranje met speciale boodschap voor Qatar veld op: 'Football supports change'

Oranje maakt statement over mensenrechten in Qatar - NOS

Het Nederlands elftal heeft voorafgaand aan het duel met Letland een statement gemaakt over de mensenrechten in Qatar. 'Football supports change', stond er te lezen op de shirts waarin Oranje het veld betrad. Aanvoerder Georginio Wijnaldum draagt een zwarte band met dezelfde tekst.

"Een band om je arm betekent in het voetbal echt wat. Je leidt je elftal; bij je club, voor je land, er wordt naar je gekeken. Een armband in het voetbal heeft impact, altijd. Vaak als we rouwen, maar ook als we iets willen zeggen. Voor vrijheid, tolerantie, inclusiviteit dragen we banden. Als het moet, als we vinden dat iets niet kan of juist anders moet. Football supports change, ook in Qatar", aldus de KNVB.

De voetbalbond hoopt dat er snel veel landen volgen, zodat de actie aan kracht wint. Denemarken zal dat zondag al doen, bij de wedstrijd tegen Moldavië.

Thuisactie

Nederland speelt zaterdag in de Johan Cruijff Arena zijn tweede WK-kwalificatiewedstrijd. Rondom de verloren wedstrijd tegen Turkije (4-2) werd geen actie ondernomen.

"We hebben het ook voor de eerste wedstrijd besproken", verklaarde international Matthijs de Ligt vrijdag op de persconferentie van Oranje het besluit van de spelers om in Istanbul nog geen actie te ondernemen. "Het is een lastige situatie. Uiteindelijk hebben we met z'n allen deze beslissing genomen het nu te doen, bij deze thuiswedstrijd."

Oranje-international Matthijs de Ligt kondigde vrijdag al aan dat het Nederlands elftal een statement zou maken over de mensenrechtensituatie in Qatar: